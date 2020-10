Biologia: Principais características dos fungos

Os fungos são considerados seres macroscópicos ou microscópicos, unicelulares ou então pluricelulares, eucariotas, heterótrofos.

Eles fazem parte do Reino Fungi, podendo se dividir em cinco Filos:

quitridiomicetos

ascomicetos

basidiomicetos

zigomicetos

deuteromicetos

De acordo com especialistas ao menos 1.5 milhão de espécies estão presentes no planeta Terra. Com a finalidade de serem usados para vários fins como por exemplo culinária, medicina, assim como produtos domésticos.

Entretanto, alguns são parasitas e transmitem doenças a fauna e flora. Além disso, os

fungos possuem surpreendentemente vários habitat, ao passo que são encontrados no solo, na água, nos animais, nos vegetais, no homem e nos resíduos de forma geral.

Reprodução dos fungos

Em suma, os fungos podem reproduzir-se de maneira sexuada e assexuada, tendo o vento como um dos principais condutores, auxiliando no espalhamento dos propágulos e fragmentos de hifa. Desse modo, contribuindo para reprodução e proliferação dos fungos.

Reprodução assexuada

Na reprodução assexuada dos fungos não há fusão dos núcleos, dá se através de mitoses excessivas com a fragmentação do micélio dará origem a novos organismos.

Todavia, além do processo de fragmentação, a reprodução assexuada poderá acontecer através do brotamento e da esporulação.

Reprodução sexuada

Você Pode Gostar Também:

Decerto, podemos dividir a reprodução sexuada em dois esporos divididos em três fases:

Plasmogamia

Cariogamia

Meiose

Alimentação

Ao contrário das plantas, os organismos presentes no Reino Fungi não tem clorofila, nem celulose e, por isso, não sintetizam seu alimento.

Contudo, libera-se uma enzima denominada exoenzima, ajudando na digestão dos alimentos.

Levando em consideração o tipo de alimentação, os fungos podem se classificar como:

Saprófagos: Consegue alimentos com a decomposição de organismos mortos

Parasitas: Se alimentam de organismos vivos

Predadores: Se alimentam de pequenos animais que capturam

Doenças

De acordo com especialistas algumas das doenças causadas por fungos, são elas:

Micoses

Caspa

Candidíase

Esporotricose

Pano branco

Onicomicose

Meningite fúngica

Histoplasmose

Aspergilose

Peniciliose

E então, gostou de conhecer mais sobre o universo dos fungos? Leia mais sobre biologia: 4 técnicas de estudo para dominar a matéria