Biologia: Principais características dos mamíferos

A saber, todos os mamíferos têm cabelos crescendo em algumas partes do corpo durante pelo menos algum estágio de seu ciclo de vida. O cabelo dos mamíferos pode assumir várias formas diferentes, incluindo pelos grossos, bigodes longos, penas defensivas e até mesmo chifres.

O cabelo desempenha uma variedade de funções: isolamento contra o frio, proteção para pele delicada, camuflagem contra predadores (como nas zebras e girafas) e feedback sensorial (como com os bigodes sensíveis do gato doméstico comum). De um modo geral, a presença de cabelo anda de mãos dadas com um metabolismo de sangue quente.

E os mamíferos que não têm pelos corporais visíveis, como as baleias? Muitas espécies, incluindo baleias e golfinhos, por exemplo, têm quantidades escassas de cabelo durante as primeiras fases do seu desenvolvimento.

Glândulas mamárias

Ao contrário de outros vertebrados , os mamíferos amamentam seus filhotes com leite produzido pelas glândulas mamárias. Elas consistem em glândulas sudoríparas modificadas e aumentadas, com dutos e tecidos glandulares que secretam leite pelos mamilos.

Este leite fornece aos jovens proteínas, açúcares, gorduras, vitaminas e sais muito necessários. Nem todos os mamíferos têm mamilos, entretanto. Monotremados como o ornitorrinco, que divergiram de outros mamíferos no início da história evolutiva, secretam leite através de dutos localizados em seus abdomens.

Embora presentes em machos e fêmeas, na maioria das espécies de mamíferos, as glândulas mamárias se desenvolvem totalmente apenas nas fêmeas, daí a presença de mamilos menores nos machos (incluindo machos humanos).

Mandíbulas inferiores com osso único

A mandíbula inferior dos mamíferos é composta de uma única peça que se conecta diretamente ao crânio. Esse osso é chamado de dentário porque segura os dentes do maxilar inferior. Em outros vertebrados, entretanto, o dentário é apenas um dos vários ossos da mandíbula e não se fixa diretamente ao crânio.

Mas afinal, por que isso é importante? Bom, a mandíbula inferior com uma única peça e os músculos que a controlam conferem aos mamíferos uma mordida poderosa. Também permite que eles usem os dentes para cortar e mastigar suas presas, como lobos e leões, ou então triturar matéria vegetal dura, como os elefantes e as gazelas, por exemplo.

Substituição única de dente

A difiodontia é uma característica comum à maioria dos mamíferos, em que os dentes são substituídos apenas uma vez ao longo da vida do animal. Os dentes dos mamíferos recém-nascidos e jovens são menores e mais fracos do que os dos adultos.

Esta primeira série, conhecida como dentes decíduos, cai antes da idade adulta e é gradualmente substituída por uma série de dentes permanentes maiores

Animais que substituem seus dentes continuamente ao longo de suas vidas – como tubarões , lagartixas, crocodilos e crocodilos, por exemplo – são conhecidos como polifiodontes.

E então, você já sabia de tudo isso? Gostou do artigo? Deixe seu comentário!

Não deixe de ler também – Biologia: 6 classes básicas de animais