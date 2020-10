Black Friday 2020 – Mais ação do Marketing Digital

Black Friday estratégia de Marketing

O Marketing Digital é estratégico, e Black Friday 2020 é uma oportunidade. Sendo assim, datas específicas e feriados são momentos de divulgação. No entanto, neste ano é necessário um maior empenho, por conta da pandemia e da crise financeira.

Essas divulgações merecem uma atenção maior do Marketing Digital. Falamos da Black Friday voltada para o empreendedor, e a lógica é a mesma dentro da área de marketing.

Oportunidade para o varejo

Essa data é uma oportunidade única para o varejo, sendo que não devem ser excluídas as pequenas marcas.

Muito pelo contrário, é uma época fundamental para impulsionar a divulgação e atrair leads, ao passo que aumenta as conversões.

Ações que fazem diferença

Sendo assim, dentro do marketing digital algumas ações podem ser tomadas:

Direcione seu marketing de conteúdo para essa data

Datas festivas são muito úteis ao marketing. No entanto, a Black Friday é uma data própria para as vendas, sendo uma oportunidade maior. Direcione seu conteúdo para essa data.

Impulsione a divulgação da empresa nas redes sociais

Quanto mais atrair a atenção do cliente com os anúncios das promoções, mais chances a marca tem de ser lembrada no dia 27 de novembro. Use os recursos das mídias sociais!

Promova as promoções referentes à Black Friday

A Black Friday é promovida pela grande mídia. Aproveite essa oportunidade e insira a sua marca ao evento, através da combinação das estratégias de marketing digital.

Use as regras do SEO para ranquear suas promoções

As regras do SEO são base de qualquer ação de marketing. No entanto, esse é o momento de aparecer no Google.

Black Friday 2020 – Recuperação de clientes e vendas

Neste ano de 2020 a Black Friday representa uma recuperação para muitas empresas, portanto, quanto mais cedo divulgar suas promoções mais chance tem aproximar o cliente.

O marketing digital tem a facilidade de colocar uma estratégia dentro da outra. Sendo assim, inclua essa divulgação de forma orgânica em todas elas.

Entretanto, direcione as ações para essa data.

A Black Friday 2020 ocorre em 27 de novembro. Sendo assim, estamos em um bom momento para iniciar as ações.