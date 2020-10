Black Friday: comparador de preços do Google chega ao Brasil

Já anunciados aqui no TecMundo, os novos recursos de comparação e rastreamento de preços da aba Google Shopping estão agora disponíveis no Brasil. Com isso, a Google pretende tornar mais fácil a vida dos consumidores brasileiros durante o período da Black Friday.

Em um ano atípico por conta da pandemia, grande parte dos consumidores já estão se movimentando em busca de promoções e vantagens. Uma pesquisa encomendada pelo Google, e realizada pela empresa de consultoria Provokers, mostrou que 62% dos brasileiros pretendem pesquisar e comprar na Black Friday com um mês ou mais de antecedência.

Para essas pessoas, as novas ferramentas do Google Shopping poderão tornar as buscas de preços bem mais fáceis. Um dos novos recursos incluem informações, comparações e rastreamento de preços. Com eles, será possível observar se o preço pesquisado está alto, baixo, ou normal em relação a outros preços na web, e em lojas próximas.

Como usar o novo Google Shopping?

Fonte: Blog Google/DivulgaçãoFonte: Blog Google

A novidade está disponível na aba Google Shopping da Busca. Ao procurar um determinado produto, a página irá exibir uma barra com os novos insights de preços. A mesma página irá exibir também diversas opções de preço e compra, em uma grande variedade de lojas, para uma comparação rápida e fácil.

Outro recurso importante são os alertas de ofertas. Para os consumidores que estão procurando determinados produtos, mas pretendem comprar apenas futuramente, a nova função permite ativar notificações para ofertas futuras. Para ativar a função, basta estar logado com sua conta Google.

Os alertas de ofertas futuras podem ser remetidos via email ou no app do Google. Para saber quais produtos estão sendo monitorados, ou cancelar os alertas, basta acessar sua conta do Google e fazer as alterações desejadas em “Minha atividade”.