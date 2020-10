Black Friday – Dicas de Marketing Digital

Marketing Digital na Black Friday

A Black Friday está chegando, e as empresas estão se preparando para o grande dia das ofertas. Sendo assim, o marketing digital precisa incorporar o evento nas suas estratégias.

Em 2020 a Black Friday será no dia 27 de novembro.

Segundo o site oficial da Black Friday Brasil, o ticket médio das empresas cresce em até 8%, e as vendas aumentam na quinta-feira, que antecede a data oficial.

No entanto, os clientes já começaram suas pesquisas, por isso o marketing digital precisa entrar em ação neste momento.

Email Marketing

Uma forma preparar a sua empresa para essa data é enviar email marketing para os leads e clientes.

Sendo assim, capte endereços eletrônicos para criar uma base, bem como envie e-mails para cadastros que já possui.

Crie áreas de entrada no seu site para gerar esses cadastros. Sendo assim, pode usar pop-ups, landing pages, bem como disponibilizar ebooks.

Gere Expectativa

Dentro das ações de Marketing Digital, a expectativa é uma ferramenta de interesse. Sendo assim, não seria diferente na Black Friday.

Seja no email marketing ou nos anúncios do Facebook, promova a marca de forma relevante, no entanto, atente-se aos excessos que podem causar desinteresse.

Senso de Urgência

As pessoas compram mais quando sentem que é uma urgência. Sendo assim, o marketing precisa atuar causando esse sentimento de perda de oportunidade de negócio ao cliente.

Entretanto, para que esse gatilho funcione, a marca precisa agir com transparência nas informações e descontos reais.

Por isso é importante dispor de poucos produtos, ao passo que os trabalhe nas campanhas de marketing digital de forma estratégica para a Black Friday.

Promova a solução da marca

Por isso, na Black Friday desperte o interesse promovendo a necessidade atendida pelo produto ou serviço da marca.

A Black Friday é uma oportunidade de atração de Leads, fazer Inbound Marketing, aumentar as vendas e fidelizar clientes.

Por isso, use as estratégias de marketing para manter o interesse do cliente pós-vendas.

Gere valor à marca de forma difundida. Sendo assim, as próximas campanhas de marketing poderão ser de menor custo, visto que a marca estará mais orgânica e valorizada entre os clientes.