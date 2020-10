Black Friday: Google Shopping recebe comparador de preços

A Google anunciou uma leva de novidades para a ferramenta Shopping, que engloba produtos no buscador da companhia. As ferramentas são focadas em preços, chegam por causa da Black Friday e, por enquanto, estão disponíveis somente nos Estados Unidos.

A ferramenta de busca de compras agora conta com um índice de preços mais completo. A novidade aparece na página do produto e mostra, em uma barra azul, se o valor cobrado pelo item é alto, baixo ou está dentro da média de mercado.

As ferramentas de preço estão disponíveis somente nos Estados UnidosFonte: Google

Além disso, na mesma página do produto, o Google Shopping permite comparar valores em tempo real. A ferramenta lista as ofertas do item em diferentes lojas e permite ver quais são os preços mais em conta.

O Google Shopping também recebeu um rastreador de preços, função que é famosa no Brasil em plataformas como Zoom. A novidade permite que o usuário selecione um produto e crie um alerta para receber notificações de quando o valor do item cair.

Demanda

A Google não forneceu detalhes sobre o lançamento global das novas ferramentas do Shopping, mas vai liberar o mapeamento de preços nos Estados Unidos por causa das demandas da Black Friday. A empresa estima que a edição online do evento deve ser movimentada em 2020.

Segundo a Google, as pesquisas por “descontos antecipados” já começaram a subir nos Estados Unidos durante o mês passado. Além disso, a pandemia deve redirecionar boa parte das ofertas para o ambiente online, já que os lojistas possivelmente tentarão evitar aglomerações em seus estabelecimentos.