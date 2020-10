Black Friday: Pontofrio e Casas Bahia têm 40 dias de ofertas

Se você detesta a Black Friday, a oportunidade de procurar boas ofertas pode estar na promoção que a Via Varejo, controladora das Casas Bahia e do Pontofrio, lançou na última sexta (23), e que se estenderá até o início de dezembro (a Black Friday deste ano cai no dia 27 de novrmbro).

Segundo a empresa, a ideia é evitar aglomerações nas lojas físicas por conta da pandemia de covid-19. “Vamos fazer um trabalho em que o consumidor não precisa esperar e correr para aproveitar as ofertas”, afirmou o COO da Via Varejo, Abel Ornelas.

As ofertas estarão em todas as plataformas (lojas físicas, sites e aplicativos), e não haverá flutuação de preços até o fim da Black Friday Pontofrio/Casas Bahia.

“Serão anunciadas ofertas e vantagens para o cliente, como frete grátis e entrega muito rápida. Nossa campanha de 2019 foi a mais lembrada pelos consumidores”, explicou a diretora de Marketing e Comunicação Multicanal da Via Varejo, Ilca Sierra.

Pinguins e sertanejo

As campanhas de marketing são assinadas pela agência VMLY&R em parceria com o marketing da Via Varejo e o YouTube Brasil. Para a Black Friday Pontofrio, os pinguins da animação “Madagascar” voltam como garotos-propaganda. As Casas Bahia têm uma campanha estrelada pelas duplas Maiara e Maraisa e mais MC Kekel e Mumuzinho interpretando um hit que mistura sertanejo, funk e samba.

Segundo Ilca Sierra, “os Pinguins têm uma grande identificação com a marca, pela irreverência. São eles que destacarão as ofertas e todos os benefícios que o Pontofrio vai oferecer em todos os seus canais de vendas. Quando às Casas Bahia, este ano apostamos na pluralidade e na popularidade dos artistas escolhidos”.

Os Pinguins são os garotos-propaganda da Black Friday Pontofrio antecipadaFonte: Pontofrio/Reprodução

A expectativa é que as vendas deste ano superem a marca de R$ 1,1 bilhão, conseguida na Black Friday 2019. Ainda segundo a Via Varejo, haverá um reposicionamento da marca Pontofrio no início de 2021 – processo pelo qual passaram também as Casas Bahia.