Black Friday: Samsung libera link com pré-registro para ofertas

A Samsung lançou nesta quarta-feira (21) uma página especial com pré-registro para informações sobre ofertas de Black Friday. No link, é possível selecionar qual categoria de dispositivos são mais interessantes para o usuário e há a presença de uma ferramenta que auxilia a escolha de um modelo de celular Galaxy de acordo com a demanda do consumidor.

Os modelos Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra estão entre os dispositivos mais potentes da marca. (Fonte: Samsung / Reprodução)Fonte: Samsung

Para ter acesso à ferramenta e as informações sobre promoções da Samsung, é necessário efetuar o cadastro no site. Nele encontra-se também um contador, mostrando os dias restantes até a próxima Black Friday, que deve ocorrer no dia 27 de novembro.

A data acontece sempre na próxima sexta-feira após o feriado de Ação de Graças, nos Estados Unidos, e sempre promete menores preços em diversos tipos de produto.

Mais informações sobre a Black Friday

Para ajudar o internauta a evitar falsas ofertas e golpes, o BuscaDescontos criou um site para acompanhar as ofertas ao longo do ano e promover um evento de compras mais seguro e transparente, o que incentiva a participação na data.

A iniciativa surgiu devido as últimas edições no Brasil, quando algumas empresas aumentaram seus preços durante a Black Friday e ofereçam descontos impróprios, gerando desconfiança no consumidor — o que culminou em um apelido nada favorável para as vendas, “Black Fraude”.