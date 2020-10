Blair Witch e Ghostbusters são os próximos jogos grátis da Epic

A Epic Games Store tem presenteado a comunidade com excelentes títulos gratuitos nas últimas semanas, mas essa semana em especial ela deu uma caprichada. A publisher anunciou que nesta quinta-feira (29), Blair Witch e Ghostbusters: The Video Game Remastered serão os próximos títulos gratuitos do catálogo.

Atualmente, Costume Quest 2 e Layers of Fear 2 são os jogos gratuitos da plataforma e seguem desta maneira até a quinta que vem (29), data em que os dois games citados acima entram no catálogo.

(Fonte: Epic Games Store / Reprodução)

Para resgatar os jogos de forma gratuita é muito simples, basta acessar a plataforma da Epic Games Store e descer a página na aba “Jogo Grátis”, clicar no título e confirmar a compra sem custo nenhum. Outra opção é acessar o site oficial da Epic e resgatar pelo navegador, mas o download dos títulos só poderão ser realizados através da plataforma.

Blair Witch foi anunciado na E3 de 2019, durante a conferência da Microsoft e é fruto de uma parceria entre Bloober Team (mesma desenvolvedora de Layers of Fear) e a produtora de cinema Lions Gate, dona da marca.

Uma carta de amor à todos os fãs da franquia Caça-Fantasmas, Ghostbusters: The Video Game Remastered é um remaster do game lançado originalmente em 2009. O título traz as vozes e a imagem de Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis e Ernie Hudson, em uma história escrita pelos roteiristas dos filmes originais.

