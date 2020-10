Blogueiro Gustavo Rocha ‘sai do armário’ com merchan, e web debocha · .

O nome de Gustavo Rocha foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (6) após ele “sair do armário” em um merchandising de uma marca de roupas internacional. No entanto, a revelação de que o blogueiro é homossexual não foi uma novidade para os internautas, que debocharam da situação, pois já desconfiavam da orientação sexual dele.

O irmão gêmeo de Túlio Rocha, participante do De Férias com o Ex: Celebs, da MTV, publicou em seu perfil no Instagram o vídeo promocional da marca no qual apareceu se despindo para entrar em uma banheira.

Parte do bumbum dele ficou de fora ao exibir uma cueca branca. Depois, em frente a um armário aberto, ele vestiu uma cueca preta e camiseta com as cores do arco-íris (símbolo LGBTQ+). O blogueiro caprichou na maquiagem marcada nos olhos e fez caras e bocas sensuais para a câmera.

Os admiradores do canal de Gustavo não perderam a oportunidade de tirar sarro da situação. “Vocês só podem estar fingindo que não sabiam da sexualidade do Gustavo Rocha”, escreveu o administrador do perfil Loezzz.

“O Gustavo Rocha já não estava fora do armário há muito tempo?”, comentou o usuário Gabriel. “Gustavo Rocha saiu do armário e chocou um total de 0 pessoas”, completou Loreninha.

Confira abaixo o vídeo promocional e a lista de memes:

“Gustavo Rocha se assume e internet fica chocada” A internet: pic.twitter.com/XeLhLdSVMl

— rhuaan (@rhuanwr) October 5, 2020

Gustavo Rocha “Saindo do armário” O ARMÁRIO: pic.twitter.com/7MfmAUYSDH

— Boy From Curitiba (@Eusouofer) October 6, 2020

vocês só podem estar fingindo q n sabiam da sexualidade do gustavo rocha pic.twitter.com/gWZjcaApfN

— MEIO DENTISTA (@Loezzz_) October 6, 2020

morrendo de inveja do gustavo rocha ele fez A SAIDA de armario inclusive patrocinada pela calvin klein

a minha foi um desastre cujos danos ainda prosseguem abertos

— web diva diogo (@diogorized) October 6, 2020

“Gustavo Rocha se assume gay e choca o twitter” O twitter fingindo surpresa: pic.twitter.com/caJhT6LoYv

— AMORZINHA (@Srie49205151) October 6, 2020

Gustavo Rocha saiu do armário e não choca por mostrar que é passivo pic.twitter.com/SHZwXRRVwN

— Max (@imaxffi) October 6, 2020

Eu vendo o Gustavo Rocha se assumir com patrocínio da Calvin Klein pic.twitter.com/TWTQGZ15IK

— Lukas 🥵 (@lucasantos_8) October 6, 2020

“Gustavo Rocha se assume gay e choca o twitter” O twitter: pic.twitter.com/XKF9wQIuMJ

— Lucas ou Gomes (@lucasorgomes) October 5, 2020

gustavo rocha achando que precisa de assumir uma novidade dessa pic.twitter.com/gAKTluxbGv

— bruno🥣 (@bartierkaty) October 5, 2020