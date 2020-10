Blue Origin lança foguete New Shepard com sucesso pela 7ª vez

Nesta terça-feira (13), a Blue Origin lançou com sucesso o foguete New Shepard, a partir das suas instalações no Texas (Estados Unidos). Esta foi a sétima decolagem do equipamento, quebrando o recorde anteriormente pertencente à SpaceX, que reutilizou um dos modelos do Falcon 9 por seis vezes.

Além do foguete reutilizável, a missão que originalmente prevista para acontecer em setembro, mas foi adiada algumas vezes devido a falhas e mudanças climáticas, também incluiu o lançamento de uma cápsula espacial, que se separou do impulsionador e retornou à Terra com o auxílio de um para-quedas. Já o foguete executou um pouso vertical, voltando para perto do local de partida.

O 13º voo do programa New Shepard durou apenas 10 minutos (veja no vídeo abaixo), mas serviu para testar algumas tecnologias da NASA, presentes em meio às 12 cargas úteis enviadas para a curta viagem suborbital. Uma delas é o sensor para pousos na Lua, que viajou na parte externa da cápsula e será utilizado no programa Artemis.

Também foram testados equipamentos como o sistema de sensoriamento remoto para ambientes espaciais extremos, sistema de resfriamento para espaçonaves e um dispositivo para realizar coletas de amostras de superfícies planetárias magneticamente. Outro destaque é a câmara hidropônica LilyPond, que possibilitará o cultivo de plantas aquáticas nas missões futuras da agência americana.

Voos tripulados são o próximo passo

Fundada no ano 2000 por Jeff Bezos, a Blue Origin, por enquanto, só tem feito voos para a realização de experimentos científicos no espaço. Ela já transportou mais de 100 cargas úteis deste tipo, resultando em um negócio bastante lucrativo.

Mas em breve, a companhia também pretende levar passageiros para viagens rápidas ao espaço suborbital, além dos equipamentos de testes, oferecendo aos viajantes a chance de experimentar os efeitos da ausência de gravidade durante alguns minutos.

Apesar de estar desenvolvendo sua área de turismo espacial, a empresa ainda não revelou quando estará pronta para realizar a primeira viagem.