Boateng é acusado de agressão pela ex-esposa e será julgado em dezembro

O zagueiro Boateng, do Bayern de Munique, se tornou réu em um processo de agressão física contra a ex-esposa e será julgado no final de 2020. A informação é do jornal Bild, da Alemanha.

A justiça definiu a data da audiência principal para o dia 10 de dezembro. O caso data do ano de 2018, quando o jogador teria arremessado um castiçal do vidro em direção à companheira, que teve ferimentos leves. Ela alega que há gravações em vídeo do ocorrido.

Boateng nega as acusações. O casal ficou junto por cerca de dez anos e tem dois filhos juntos.