Boca ‘estranha’ nova proposta do Galo pelo atacante Villa

A nova investida do Atlético-MG para contratar o atacante Sebastián Villa gerou estranheza no Boca Juniors, dono dos direitos do jogador. Em documento publicado pelo jornal Olé, há uma resposta do Boca para o Galo sobre a repentina mudança de ideia, após se posicionar pela não vinda de Villa por uma suposta agressão do atleta contra sua namorada.

O caso criou um ambiente ruim no torcedor alvinegro que se posicionou contra a contratação, além do próprio presidente Sérgio Sette Câmara, postar em seu Twitter uma fala contrária à vinda de Villa.

-O Atlético do futuro precisa de pilares sólidos que estão além das quatro linhas. Comissão e departamento de futebol têm independência para avaliar e indicar, mas a palavra final é minha. Não vai vir também. #vireessejogo-postou Sette Câmara no dia 18 de setembro.

No documento, o Conselho de Futebol do Boca, comandado pelo ex-meia Juan Román Riquelme falam sobre a declaração de Sette Câmara descartando Villa e mudança de postura dias depois com nova proposta, de 7,5 milhões de dólares por 50% dos direitos do jogador.

-Com todo respeito, mas, depois dessa declaração aparentemente sua em que o senhor desqualifica Sebastián (Villa) para jogar em seu clube, mediante declarações inabituais no protocolo de relações entre instituições desportivas por terem a ver com a vida privada de um jogador de outro clube tal como é neste caso, e que agora apresenta uma oferta de compra pelo jogador referido, nos confunde totalmente e até nos coloca em dúvida sobre a autenticidade do email (com a proposta) que agora respondemos-dizia o texto dos dirigentes do Boca, que seguiram na “estranheza” da nova abordagem do Galo.

-Por isso e para preservar o respeito, lhe pedimos que aclare publicamente se essas declarações são suas e,, em caso de serem, como ocorreu sua mudança radical de ideia a respeito de Sebastián em apenas 15 dias, de passar a ser uma pessoa não positiva para o Atlético a ser uma pessoa que desejam contratar? Por tal motivo, lhe pedimos por favor que nos esclareça esta situação, porque não podemos considerar absolutamente nada até que sua declaração seja esclarecida-finaliza o texto. Veja o documento abaixo.