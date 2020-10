Boca responde oferta do Atlético-MG e questiona presidente após ‘veto’ a Villa: ‘Nos confunde’

O Boca Juniors respondeu a nova proposta do Atlético-MG pelo atacante Sebastián Villa questionando o presidente Sérgio Sette Câmara pelo “veto” à contratação do colombiano de 24 anos há menos de um mês. A informação é do jornal argentino “Olé”.

A publicação revela, na íntegra, a carta que foi enviada ao dirigente brasileiro, que, no último dia 16 de setembro, se pronunciou em suas redes sociais para afirmar que o Atlético não contrataria o jogador, que é acusado de ter agredido sua ex-companheira.

O documento é assinado pelos dirigentes Raúl Cascini, Jorge Bermúdez e Marcelo Delgados, todos integrantes do Conselho de Futebol do Boca, que é comandado por Juan Román Riquelme, único membro da área que não subscreve a manifestação.

Também segundo o Olé, a nova oferta atleticana é de 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 41,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos de Villa, que está afastado do elenco do Boca, desde que Daniela Cortes o denunciou no último mês de abril.

O e-mail é endereçado pessoalmente ao presidente do Atlético, em resposta a uma proposta recebida pelo mesmo meio na última semana. Leia, na íntegra, abaixo:

De nossa consideração:

Temos o prazer de dirigirmos a você em relação ao e-mail enviado no último dia 9 de outubro relacionado a uma nova oferta pelo referido jogador.

Na data de 16 de setembro de 2020, em sua conta no Twitter @camara.sette saíram as seguintes declarações suas sobre Sebastian

“O Atlético do futuro precisa de pilares sólidos que estão além das quatro linhas. Comissão e departamento de futebol têm independência para avaliar e indicar, mas a palavra final é minha. Não vai vir também”

Esta declaração, segundo a imprensa do seu país, teve como causa questões privadas e pessoais do jogador.

Com todo respeito, mas, depois dessas declarações, aparentemente suas, em que desqualifica Sebastian para jogar em seu clube, mediante declarações incomuns no protocolo de relações entre instituições esportivas, por serem críticas à vida privada de um jogador de outro clube, tal como é nesse caso, e que agora apresenta uma oferta de compra pelo referido jogador, nos confunde totalmente e até nos deixa em dúvida sobre a autenticidade do e-mail que agora respondemos.

Por isso, e para preservar o respeito, pedimos que esclareça publicamente se são suas essas declarações e, caso sejam, como se explica sua mudança radical de ideia a respeito de Sebastian em só 15 dias, de passar de ser uma pessoa negativa para o Atlético a ser uma pessoa desejável para ser contratada?

Por esse motivo, lhe pedimos por favor que nos esclareça esta situação, porque não podemos considerar absolutamente nada até que sua declaração fique clara.

Ficamos a sua disposição e aproveitamos para lhe cumprimentar.