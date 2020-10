Bodog realiza torneio com prêmio de US$ 1 milhão garantido no domingo

O Bodog, uma das principais plataformas de pôquer e apostas online do mundo, será palco de um dos torneios mais valiosos do pôquer online deste domingo (4). O site realizará uma disputa de US$ 1 milhão garantido (cerca de R$ 5,6 milhões), prometendo entregar forras gigantescas.

A competição será a partir das 16h (horário de Brasília). O buy-in direto custará US$ 535 e dará 20 mil fichas iniciais. Os níveis subirão a cada 15 minutos, e até quatro reentradas serão permitidas.

Para dar chances a jogadores de diversos perfis, o Bodog promove diversos satélites. São mais de 200 classificatórios que entregarão mais de 800 vagas até o dia do torneio principal, e os buy-ins vão de US$ 1,10 a US$ 109.

Três caminhos podem ser trilhados para conquistar a vaga. Por torneios sit & go, a competição que dá vagas diretas ao torneio milionário tem entradas a US$ 66, e premia o vencedor entre os nove participantes. Para chegar até lá, existe um feeder de seis assentos com buy-in US$ 12,10.

Ainda há como opções os satélites diretos, que tem diversas edições durante os dias e as entradas variam entre US$ 13,20 e US$ 109. E também os torneios programados, com entradas a US$ 60 e feeders de US$ 7,70 e US$ 1,10. A programação completa pode ser conferida neste link.