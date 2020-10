Bola do jogo para todos! Técnico dos Titans ‘premia’ elenco após vitória sobre os Bills

Reza a tradição na NFL que após uma vitória, ainda no vestiário, o treinador homenageia seu melhor jogador em campo com a “bola do jogo”. Nessa terça-feira (13), Mike Vrabel, técnico do Tennessee Titans surpreendeu ao revelar que todos os integrantes da franquia iriam receber a honraria, depois do triunfo contra o Buffalo Bills, por 42 a 16.

O confronto marcou a volta da equipe aos gramados depois de 16 dias, período no qual os Titans registraram 24 casos de Covid-19, incluindo 13 jogadores e 11 membros do estafe da equipe.

Alívio



Além da importante vitória contra os Bills, o Tennessee pôde respirar aliviado com a entrevista do comissário da NFL, Roger Goodell, ao jornalista Jay Feely, do canal CBS. A franquia não deverá ser punida pela liga em decorrência dos casos da doença, possibilidade que chegou a ser cogitada.

– Essa noite (terça-feira), nós conseguimos conversar com Roger Goodell e ele nos disse que ninguém nos Titans propositalmente quebrou as regras do protocolo – disse Feely.

Com a vitória acachapante sobre o Buffalo Bills, a equipe de Mike Vrabel assumiu a ponta da AFC South, com quatro vitórias e nenhuma derrota. No próximo domingo (18), os Titans recebem o Houston Texans, às 14h.