Bola parada decisiva faz Diego entrar no ‘pódio’ de assistências do Flamengo em 2020

Nos dois últimos jogos do Flamengo, a bola parada foi decisiva e colaborou diretamente nas duas vitórias consecutivas: diante de Sport, por 3 a 0, e Vasco, por 2 a 1 e de virada. Em ambas, Diego Ribas iniciou como titular e, responsável pelas cobranças de escanteio, cobrou duas vezes na medida, culminando nos gols dos zagueiros Gustavo Henrique e Léo Pereira, respectivamente.

As duas assistências fizeram com que Diego entrasse no “pódio” quanto a este quesito no Fla. Isso porque, no elenco, o camisa 10 passa a ser, agora isolado, o terceiro jogador que mais deu passes para gol no ano: seis (em 28 jogos).

Diego só fica atrás de Arrascaeta, que tem sete assistências, e Gabigol, autor de dez passes para bolas na rede e o maior garçom do Fla na temporada. Antes do Clássico dos Milhões, Ribas estava igualado com Bruno Henrique (com cinco).

DE FORA DO PRÓXIMO JOGO



Essencial na bola parada e ainda em busca do protagonismo de outrora, Diego não poderá emendar a terceira partida seguida entre os titulares. O capitão rubro-negro está suspenso (três cartões amarelos) e, assim, não enfrentará o Goiás nesta terça-feira, às 18h, no Maracanã – em duelo atrasado, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja a lista de assistências do Flamengo em 2020*:

Gabigol – 10

Arrascaeta – 7

Diego Ribas – 6

Bruno Henrique – 5

Michael – 4

Everton Ribeiro – 3

Gerson – 2

Renê – 2

Pedro – 2

Vitinho – 2

Ramon – 2

Isla – 1

Pedro Rocha – 1

Filipe Luís – 1

Matheuzinho – 1

* Levantamento de acordo com critérios do LANCE!