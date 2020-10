Bolsonaro comenta nova redução de impostos sobre jogos eletrônicos

Hoje (9), o presidente Jair Bolsonaro comentou em um post no Twitter sobre uma nova redução sobre os jogos eletrônicos. No ano passado, o presidente já havia aprovado um decreto semelhante, onde o imposto era reduzido de 50% para 40%.

Segundo seu tweet, o presidente conversou com Paulo Guedes, ministro da Economia, para realizar uma nova proposta, onde a intenção é reduzir o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de 40% para 30%.

Ainda em sua publicação recente, o governante reconhece que essa mudança não é a ideal, mas comenta que “estão avançando”, finalizando com uma saudação aos gamers. Confira o tweet completo:

IMPOSTOS SOBRE JOGOS ELETRÔNICOS – Em 2019, baixamos os impostos sobre jogos eletrônicos de 50% para 40%. Ontem, falei novamente com o Paulo Guedes para buscarmos uma nova redução, de 40% para 30%. Reconheço não ser o ideal, mas estamos avançando. – Um abraço aos gamers! ?? — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 9, 2020

No decreto anterior assinado pelo presidente, foram realizadas mudanças nas alíquotas de impostos sobre consoles, peças e acessórios, de 20 a 50% para 16 a 40%, diferentemente do IPI mencionado pela autoridade. Na época, a medida acabou sendo criticada por representantes da Zona Franca de Manaus.

Não podemos esquecer também que há uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em trâmite no Senado que tem como objetivo reduzir a zero os impostos aplicados sobre consoles e jogos no Brasil. Porém, a PEC não é movimentada desde agosto de 2019 quando foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Será que veremos mudanças no cenário de impostos sobre games no Brasil em um futuro próximo?