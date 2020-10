BOMBOU! Borja oferecido ao Internacional, invasão de torcedores do Cruzeiro e a mensagem de LeBron James

A quarta-feira foi agitada no mundo do esporte e ESPN.com.br traz tudo que de melhor aconteceu para você, fã de esporte!

Emprestado pelo Palmeiras ao Junior Barranquilla até o final de 2020, mas em busca de uma nova equipe para a próxima temporada, Miguel Borja foi oferecido ao Internacional. O ESPN.com.br apurou que Juan Pablo Pachon, empresário do centroavante, entrou em contato com a diretoria do clube gaúcho nesta quarta-feira em busca de um empréstimo. Os gaúchos, porém, recusaram.

A quarta-feira foi turbulenta no Cruzeiro. Um grupo de cerca de 50 torcedores, membros de organizadas do clube, invadiram a Toca da Raposa 2, centro de treinamentos celeste, e a Polícia Militar precisou intervir. Os alvos foram presidentes e dirigentes.

Na última terça-feira, o Los Angeles Lakers venceu o Miami Heat, abriu 3 a 1 na série das Finais da NBA e ficou com uma mão na taça. E tudo começou por conta de uma mensagem de texto enviada por LeBron James para todos seus companheiros.

Tudo que BOMBOU nesta quarta-feira

