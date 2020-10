BOMBOU! Erro de Borrachinha, dívidas dos clubes da Série A e questionamento de LeBron James

A terça-feira foi agitada no mundo do esporte e o ESPN.com.br traz tudo que de melhor aconteceu para você, fã de esporte!

Paulo Borrachinha usou seu canal no Youtube para mais uma vez falar sobre a derrota para Israel Adesanya no UFC 253. O brasileiro voltou a cita problemas ocorridos antes da luta, mas evitou especificar. Ele falou em “erro” e revelou até ter pedido ajuda à organização.

A soma da dívida dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro mais o Cruzeiro, atualmente na penúltima colocação da Série B nacional, com o Governo Federal é de R$ 2,8 bilhões. O líder dessa conta é o Corinthians, com saldo negativo de R$ 858,2 milhões, valor que não inclui o financiamento obtido para a construção da NeoQuímica Arena.

Após vencer a NBA pela 4ª vez, LeBron James chegou a declarar que deixaria o debate entre ele e Michael Jordan para o público. Nesta terça, porém, o astro usou o Instagram para se posicionar. “O QUE VÃO DIZER AGORA? Eu sei que eles vão inventar outro critério que ninguém nunca teve na historia do esporte. Mas quer saber? Pode vir! Pesada é a cabeça de quem usa a coroa, eles dizem. Vamos para cima”, foi a postagem de LeBron. E aí, quem é o maior de todos?

Borrachinha admite ‘erro’ antes de luta com Adesanya e revela que chamou até UFC por ajuda

Ex-Flamengo, Vinicius Souza exalta Dome e responde sobre comparação com Jesus: ‘Não vejo diferença’

NBA: Após ganhar título pelos Lakers, LeBron comenta debate sobre maior jogador da história: ‘O que vão dizer agora?’

Clubes da Série A devem R$ 2,8 bilhões à União; Corinthians lidera acima do Cruzeiro

Cruzeiro fecha com Umberto Louzer, da Chapecoense, como novo técnico para a Série B do Brasileiro

Boca responde oferta do Atlético-MG e questiona presidente após ‘veto’ a Villa: ‘Nos confunde’

UFC: Adesanya chama Weidman de ‘acabado’ e faz previsão de possível luta entre eles

Ex-Cruzeiro foi ‘Messi do Cerrado’ e quase largou o futebol; hoje, joga no Bahrein