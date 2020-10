BOMBOU! Novo técnico do Vasco, Luxemburgo ‘prestigiado’ no Palmeiras e a discussão LeBron x Jordan

A quarta-feira foi agitada no mundo do esporte e o ESPN.com.br traz tudo que de melhor aconteceu para você, fã de esporte!

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

Nesta quarta, o Vasco anunciou seu novo técnico, o português Ricardo Sá Pinto. Porém, quem é Ricardo? O ESPN.com.br traz um perfil do técnico com quem ‘jogador não pode aparecer mais que ele’.

Apesar de todo o protesto de parte da torcida do Palmeiras e até mesmo da principal organizada do clube contra o técnico Vanderlei Luxemburgo, a diretoria da equipe paulista não pensa em sacar o treinador neste momento. Em apuração com fontes ligadas à cúpula palmeirense, o ESPN.com.br obteve informações a respeito dos bastidores do clube e a direção entende que o time tem problemas em campo. Porém, dois fatores garantem a permanência do atual treinador.

Por fim, a discussão entre LeBron James e Michael Jordan para o posto de melhor jogador de basquete de todos os tempos voltou à tona após o título dos Los Angeles Lakers no último domingo. Como LeBron pode superar Michael? A ESPN te mostra!

Arte ESPN

Tudo que BOMBOU nesta quarta-feira!

Vasco: conheça Ricardo Sá Pinto, o técnico com quem ‘jogador não pode aparecer mais que ele’

Ex-Flamengo, Vinicius Souza aponta joia que dará alegrias aos rubro-negros: ‘Ele é muito complicado’

Pressão? Por que Palmeiras não pensa em demitir Luxemburgo nem com nova derrota

Cruzeiro: Umberto Louzer volta atrás, desiste de troca e segue como técnico da Chapecoense

Goleiro que afundou Liverpool na Champions conta o que ouviu de Klopp em despedida

Jornal espanhol coloca joia do Palmeiras e revelação do Flamengo entre os 20 craques sub-20 do futebol mundial

NBA: Como LeBron James pode superar Michael Jordan no status de maior de todos os tempos

Corinthians se salva? O que aconteceu nas 10 vezes que Mancini lutou contra o rebaixamento