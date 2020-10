Boninho entrega mudança de voz de crianças entre desafios do The Voice Kids · .

José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, revelou parte dos bastidores da quinta temporada do The Voice Kids, que terminou neste domingo (11), com vitória do pupilo de Carlinhos Brown, Kauê Penna. O diretor da Globo afirmou que um dos grandes desafios do programa foi lidar com a mudança de voz dos participantes após a paralisação das gravações por seis meses em função da pandemia de Covid-19.

“Dever cumprido! Fizemos a molecada do The Voice seguir o que a gente começou no início do ano e que foi mudado por essa pandemia louca”, disse Boninho em vídeo publicado em seu Instagram.

As gravações da atração ficaram paralisadas de março a setembro, quando voltou ao ar com apresentações virtuais em vez dos cantores no palco da atração. O formato mudou na final, que foi realizada com os participantes nos Estúdios Globo e transmitida ao vivo.

“A gente teve que dar uma parada, mas a expectativas dos meninos era muito grande. Eles cresceram, mudaram de voz, mudaram o tom. Isso tudo foi complicado, mas a gente chegou lá”, ressaltou o diretor.

Grande campeão

O campeão da quinta temporada do The Voice Kids foi Kauê Penna. O pupilo de Carlinhos Brown recebeu 50,50% dos votos do público. O adolescente superou Paulo Gomiz, do time Simone e Simaria, e Maria Eduarda Ribeiro, treinada por Claudia Leitte e Mumuzinho.

Kauê Penha começou as apresentações individuais cantando Nada Mais, de Gal Costa. Depois, para encerrar o ciclo de apresentações, ele cantou Pra Sempre Vou Te Amar, de Robinson Monteiro. O vencedor levou para casa um contrato com a gravadora Universal, gerenciamento de carreira e R$ 250 mil.

