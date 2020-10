Borat 2: confira o que os críticos estão dizendo

Borat 2 chega ao catálogo do Amazon Prime Video nesta sexta-feira (23) e coloca Sacha Baron Cohen de volta em um de seus papeis mais conhecidos. A sequência foi gravada ao longo de 2020 em segredo e alguns críticos de cinema já tiveram a oportunidade de conferir o filme. Confira abaixo o que as reviews estão falando sobre o Borat 2.

‘Borat 2’ estreia no dia 23 de outubroFonte: IMDb/Reprodução

Eric Kohn – IndieWire

“Borat 2 termina com um apelo ao voto, tendo como pano de fundo o visual mais contundente deste ano horrível. É esclarecedor ver Cohen chegar mais perto do que antes de quebrar a quarta parede e apontar suas intenções no próprio material. Quatorze anos depois de sua última travessura, Borat não está exatamente acordado, mas sua hora chegou: esta marca de humor ardente nunca foi tão essencial. Misturando ativismo com entretenimento, o melhor filme de Baron Cohen até agora nos dá novas razões para ter medo do mundo, mas também nos dá permissão para rir dele”.

Peter Debruge – Variety

“Francamente, nada que o ator cômico fez desde Borat teve exatamente o mesmo impacto, então é um alívio que este filme não seja um caso precipitado, mas uma paródia no mesmo nível do original. Em um momento em que nosso presidente trata seus comícios como programas de comédia stand-up, contando piadas para multidões que aplaudem, este pode ser um dos poucos contra-ataques para abafar o barulho [de Trump]”.

Pete Hammond – Deadline

“Borat 2 é ainda mais selvagem do que o original de 2006, que rendeu ao Sacha Baron Cohen um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar de Roteiro Original. Escandaloso e hilário, o filme é uma prova de que Baron Cohen é um gênio do humor (e muito corajoso), um Peter Sellers da nova geração, sem medo de ir longe demais. Qualquer impacto que um filme possa ter está em debate, mas Baron Cohen astuciosa e destemidamente usa o humor para mostrar um ponto. É um filme em alta e ele o faz de maneira esplendida e sem desculpas”.

Charlie Ridgely – ComicBook

“Nosso mundo é movido por desinformação, ‘fake news’, como alguns passaram a chamá-las. Essa ideia é central para a missão de Baron Cohen. Mentiras daqueles que estão no poder desempenham um papel central nas histórias do mundo real que Borat encontra. O filme irá provocar algumas das risadas mais sinceras e desconfortáveis que você já experimentou em algum tempo. Prepare-se para ficar cada vez mais chocado por 90 minutos, mas junto com esse humor está um homem que fez carreira na comédia não apenas apontando nossos piores defeitos, mas nos oferecendo uma tábua de salvação para tentar corrigi-los. Nós realmente deveríamos tê-lo ouvido da primeira vez”.