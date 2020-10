Borussia Dortmund calcula prejuízo de R$ 494 milhões na temporada

O Borussia Dortmund estima que terá um prejuízo entre 70 e 75 milhões de euros (cerca de R$ 494 milhões) na atual temporada. O relatório econômico do clube alemão foi divulgado nesta quarta-feira e informa que a temporada anterior teve perda de 44 milhões de euros (aproximadamente R$ 289 milhões).

No ano fiscal passado, Dortmund teve um faturamento de cerca de R$ 487 milhões de euros (cerca de R$3,2 bilhões), incluindo transferências. Para esta temporada, por conta da pandemia do coronavírus, uma perda de 5% devido à queda nas receitas de bilheterias e direitos de televisão é esperada.

Na última temporada, os membros da direção do Borussia Dortmund não receberam os bônus de vencimento do final do ano.