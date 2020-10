Borussia Dortmund vai inscrever prodígio de 15 anos na Champions

O diretor esportivo do Borussia Dortmund, Michael Zorc, revelou que o clube alemão planeja inscrever o prodígio Youssoufa Moukoko, de 15 anos, na Liga dos Campeões da Europa. O jogador, nascido em Camarões, mas com nacionalidade alemã, vai completar 16 anos em novembro, no dia 20, mas já treina com os profissionais.

– Vamos inscrever Youssoufa na Liga dos Campeões na Lista B – disse o dirigente.

Moukoko é atacante e é um dos maiores fenômenos das categorias de base em todo mundo nos últimos anos. O jogador vem pulando etapas em um ritmo muito rápido. Na última temporada, pelo sub-19 do Dortmund, ele disputou 28 jogos e marcou incríveis 38 gols. Já em 2018/19, com 14 anos, ele atuou pela equipe sub-17 e balançou as redes 50 vezes em 28 partidas.

O jogador já foi elogiado por outra grande promessa ofensiva do Dortmund: o noruguês Erling Haaland, de 20 anos.

– Ele é muito melhor do que eu era com 15 anos. Ele treina com o Borussia Dortmund e mantém o nível. Eu estava no clube da minha terra, Bryne FK, quando tinha 15 anos. Não se pode comparar isso – disse o atual camisa 9 do Dortmund.

Caso entre em campo na fase de grupos, Youssoufa Moukoko pode se tornar o jogador mais jovem a atuar na Liga dos Campeões. O recorde atual pertence ao nigeriano Celestine Babayaro, que em 23 de novembro de 1994, jogou pelo Anderlecht contra o Steaua Bucaresti quando tinha apenas 16 anos e 87 dias.