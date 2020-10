Após a briga entre Lidi Lisboa e MC Mirella em A Fazenda 12, Luiza Ambiel voltou a tocar no assunto dos baldes e causou um novo barraco com Tays Reis e a atriz. Em seguida, a musa da Banheira do Gugu foi desabafar com as meninas na casa da árvore. “Eu avisei. Tays, Biel e Cartolouco [Lucas Strabko] são tudo bosta do mesmo saco”, disparou Stéfani Bays, que estava escutando.

A nova treta, que foi cortada pelo PlayPlus, aconteceu porque a cantora e Luiza tomaram banho com a água dos baldes que causaram o desentendimento entre Lidi e Mirella, que ficou sem banho. No entanto, a ex-vocalista da Banda Vingadora afirmou que encheu os próprios baldes, deixando a culpa cair inteira sobre a musa dos anos 1990.

Luiza tentou se defender, mas Lidi ouviu tudo, perdeu a paciência e disse que não aguentava mais essa história. O momento não foi ao ar no streaming da Record. Em seguida, a veterana apareceu desabafando na casa da árvore. “Essa doida [Lidi] veio atrás de mim gritando, falando que não aguenta mais a história do balde”, relatou ela, lembrando que o assunto recomeçou por causa de Tays.

“Começou a me alfinetar, falar da Mirella, e eu falei: ‘Você de má-fé quis jogar a Mirella contra mim. Você não tinha direito de falar com a Mirella daquele jeito’. Ela falou que eu jogo todo mundo contra todo mundo, eu não jogo nada”, seguiu Luiza. “Ela veio para cima de mim e todo mundo teve que segurar. Eu devia ter batido palmas”, ironizou.

Carol Narizinho e Victória Villarim, que estavam ouvindo o desabafo, perguntaram quando começou o clima ruim entre Luiza, Mirella, Lidi e Tays. “Comigo começou ontem, eu e a Tays. Ela disse que não tem maldade, mas agora ficou falando mal da Luiza nas costas”, contou a MC. “E ela ainda disse que eu que tenho maldade”, completou Stéfani.

“Maldade é o que o Cartolouco fez com a Luiza. O Biel também não me desce, sonso, personagem. Voto nele até o final. Eles se merecem, são tudo bosta do mesmo saco”, disparou a ex-MTV.

Confira:

Mirella vai tomar banho e não tem agua pra ela. Ela pergunta a Tays que diz: Eu e a Luiza tomamos banho lá. Então no vídeo anterior só coloquei aTays ou nao passou ou na hora que fui almoçar eu não vi. #AFazenda6pic.twitter.com/CbTRAeRNlj

— A Fazenda 12 – Notícias #AFazenda12 (@Jr_Zappatta) October 7, 2020

luiza brigou com a lidi mas o playplus cortou pic.twitter.com/Zss1jT89Pn

— ma ri. (@acostumadinha) October 7, 2020

luiza “essa doida saiu de la veio que nem o capeta pra cima de mim” 🗣 pic.twitter.com/IsZBGLPqKr

— ma ri. (@acostumadinha) October 7, 2020

Mirella começa a contar toda a história pras meninas e Luiza faz um teatro do lado de fora gritando com a Lidi pra voltar como heroína. #ForaLuiza#MCMirella#AFazenda12 – Parte 8 pic.twitter.com/MKoSJ7bVsE

— A Fazenda 12 – Notícias #AFazenda12 (@Jr_Zappatta) October 7, 2020