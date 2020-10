Botafogo acerta termos com Ronald, mas Botafogo-SP dificulta final feliz

Entre Botafogo e Ronald está tudo certo. O clube de General Severiano já conversou com o atacante, principal alvo da equipe para o decorrer da temporada, sobre termos contratuais e o jogador de 23 anos demonstrou vontade em defender a camisa alvinegra. O problema, porém, é com o acerto com o xará paulista.

O Botafogo-SP, dono dos direitos federativos de Ronald, que possui contrato até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, em fevereiro, quer receber uma compensação financeira pela negociação. No momento, isto é o que impede o “aperto de mãos” entre o jogador e o possível novo clube.

O clube de General Severiano, sem recursos no caixa, busca uma alternativa para ter o final feliz na negociação a custo zero. Entre elas, um cenário em que a equipe paulista manteria uma parte dos direitos federativos de Ronald em uma futura venda.

O jogador tem noção dos termos contratuais propostos pelo Botafogo e concordou com as condições apresentadas pelo Alvinegro. O caminho passa pelo ‘jogo duro’ feito pela equipe paulista. As partes ainda conversam.

Ronald é a prioridade na lista de reforços de Túlio Lustosa, novo gerente de futebol do Botafogo. O dirigente encara que o Alvinegro precisa, acima de tudo, de uma nova opção de velocidade para o ataque. O jogador de 23 anos, um dos destaques do Botafogo-SP na Série B, foi o escolhido.

Revelado pelo Internacional e com passagem pelo Boavista-POR, Ronald marcou quatro gols em 25 partidas disputadas na atual temporada. Ele é o quinto jogador com mais dribles completados na atual edição da Série B – 27 ao todo -, de acordo com o site “SofaScore”.