Botafogo anuncia contratação do meia Éber Bessa

Nesta sexta-feira, o Botafogo anunciou a contratação do meia Éber Bessa, que estava no futebol português. Aos 28 anos, o jogador assinou com o Glorioso até o fim de 2021.

Bessa já teve o nome publicado no Boletim Informativo da CBF (BID). O jogador realizou os exames médicos no Rio de Janeiro e já está disponível para o técnico Bruno Lazaroni. Apesar disso, o meia não deve fazer sua estreia no domingo, diante do Sport.

Éber Bessa estava no Vitória de Setúbal, de Portugal. O meia passou seis temporadas no futebol de Portugal passando pelo Marítimo e o Vitória de Setúbal. No Brasil, Bessa foi revelado pelo Cruzeiro e emprestado para equipes de menor expressão. Será a primeira oportunidade do jogador na elite do futebol brasileiro.