Botafogo: Bruno Nazário se recupera e está liberado para enfrentar o Goiás

Bruno Lazaroni ganhou um reforço de última hora. O treinador do Botafogo foi avisado neste sábado pelo departamento médico que Bruno Nazário está liberado para ser relacionado contra o Goiás, na próxima segunda-feira, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista havia sofrido uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo na derrota para o Bahia, no dia 30 de setembro. Inicialmente, o tempo de recuperação era longo. O camisa 10, contudo, apresentou uma melhora significativa e voltou antes do esperado.

Bruno Nazário treinou com bola nos últimos dias e foi liberado pelo DM do Botafogo para participar das próximas partidas do Alvinegro. Recuperado, já realizou a transição e faz trabalhos com o restante do grupo a partir de então.

Pelo tempo sem jogar, a tendência é que Bruno Nazário não seja titular contra o Esmeraldino. Inicialmente, o processo do Botafogo é que o camisa 10 recupere o ritmo de jogo nos próximos dias para estar 100% fisicamente contra o Cuiabá, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 27.