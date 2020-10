Botafogo e Fluminense empatam clássico movimentado por 1 a 1 no Nilton Santos

Neste domingo, no Estádio Nilton Santos, Botafogo e Fluminense fizeram um clássico movimentado pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, com boas chances de lado a lado, mas não teve um vencedor: 1 a 1 no placar final.

O time tricolor – mesmo com dez desfalques – teve as melhores oportunidades na primeira etapa, mas Diego Cavalieri operou dois milagres. Aos 41 minutos, porém, não teve jeito: após bate-rebate dentro da área, Kevin marcou contra.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Kalou teve uma boa chance, mas chutou para fora, enquanto Rhuan mandou uma bola no travessão antes do intevalo.

Na etapa final, o Botafogo – que fez sua primeira partida com Bruno Lazaroni no comando após a saída de Paulo Autuori como técnico na sexta-feira – foi para cima e continuou criando, mandando outra no travessão aos 12 minutos com Babi.

O empate saiu aos 28 minutos: Victor Luís cobrou falta, a bola acertou na barreira e sobrou para Caio Alexandre dentro da área, que só tocou na saída de Muriel.

Os rivais continuaram em cima até os acréscimos, com Cavalieri e Muriel tendo trabalho até o final, mas o placar ficou em 1 a 1.

Benevenuto domina a bola sob olhares de Fred durante Botafogo x Fluminense Fluminense

O resultado deixa o Fluminense com 18 pontos, na sexta colocação, enquanto o Botafogo chega aos 12, ainda na zona de rebaixamento e chegando a dez jogos sem vencer no Brasileiro.

Na próxima rodada, o Tricolor das Laranjeiras visita o Goiás na quarta-feira, e o Glorioso recebe o Palmeiras no mesmo dia.