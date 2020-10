Botafogo faz acordo para pagar salários de jogadores e funcionários

A diretoria do Botafogo vem se organizando para transformar o clube em uma S.A. Uma das metas é deixar as contas em dia já pensando no próximo passo.

Nesta segunda-feira, os alvinegros conseguiram um importante acordo com a Justiça do Trabalho. Nele, cerca de R$ 29 milhões que virão de premiações e direitos de transmissão serão usados para quitar os salários de 2020.

Com isso, o Botafogo ganha uma tranquilidade financeira, pelo menos até o final desta temporada. O acordo ainda pode ser estendido em 2021, dependendo da situação no geral, principalmente em relação a pandemia de covid-19.

Com o acordo, os alvinegros evitaram a penhora dos recursos por credores. O clube vinha sofrendo para pagar os salários de jogadores e funcionários, que chegaram a protestar em frente ao Nilton Santos durante a paralisação do futebol.

Dentro de campo, o elenco do Botafogo voltou a treinar visando o duelo desta quarta-feira, contra o Palmeiras, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.