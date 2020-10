Botafogo faz parceria com empresa e decide investir no eSports

O Botafogo é o mais novo clube a investir nos jogos eletrônicos. Depois de fazer um acordo com a empresa de entretenimento Bird Cia, o Glorioso anunciou uma equipe de Pro Evolution Soccer (PES). Os novos contratados disputarão o Campeonato Brasileiro de Futebol Digital PES 11×11.

Vice-presidente comercial e de marketing do clube, Ricardo Rotenberg traçou suas perspectivas para a nova empreitada.

– Vejo esse como um momento certo para entrar no eSports, ainda mais com a proposta da Bird, que vinha de acordo com o que pensávamos e vai agregar bastante à nossa marca. Esse mercado já é realidade e tem potencial pra ir cada vez mais longe. Também enxergo a iniciativa como uma forma de fidelizar torcedores de todas as idades, principalmente os mais jovens – e, em seguida, frisou:

– O Botafogo fica feliz em estabelecer essa nova parceria e entrar definitivamente no mundo dos games. É uma novidade que temos muito orgulho de anunciar, sei que parte da nossa torcida já esperava ansiosa e agora o Botafogo eSports é realidade – complementou.

O investimento no PES deve ser só o primeiro passo do Glorioso. O clube projeta, posteriormente, disputas de Free Fire, Valorant e Rainbow Six Siege.

Vanessa Oliveira, fundadora da Bird, exaltou.

– A Bird observou o crescimento deste universo e notou uma oportunidade que vem de encontro com nosso expertise. Somos especializados em grandes projetos e para a gente trabalhar com o Botafogo garante seriedade para evoluirmos da forma como queremos. Estamos começando por PES, mas já temos projetos em andamento para outras modalidades, e devemos anunciar em breve estas estas iniciativas – disse.