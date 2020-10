Botafogo fica próximo de anunciar novo reforço: o meia Éber Bessa

A lista de novidades do Botafogo pode ficar mais extensa ainda nesta semana. Horas depois de ter anunciado o atacante Kelvin, o clube encaminhou o acordo com o meia Éber Bessa. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal de YouTube do Thiago Franklin.

O jogador de 28 anos, que estava sem clube desde que saiu do Vitória de Setúbal (POR), é aguardado nesta quarta-feira para realizar exames médicos. Caso seja aprovado, selará acordo com o Alvinegro até o final de 2021.

O vínculo de Éber Bessa com o Botafogo prevê uma sucessão de metas até o final do Campeonato Brasileiro. O clube pode optar pela rescisão caso o meio-campista não renda o esperado.

Revelado pelo Cruzeiro e com passagens por Nacional de Patos-MG e Villa Nova-MG, Bessa atuou pelo Marítimo (POR) e atuou por duas temporadas no Vitória de Setúbal. No clube, marcou quatro gols em 71 partidas.