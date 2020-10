Botafogo não terá Gatito Fernández e Kalou contra o Goiás

O Botafogo não terá o goleiro Gatito Fernández e o atacante Kalou no jogo contra o Goiás, nesta segunda-feira, às 20h no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube confirmou, neste sábado, que os dois serão desfalques.

O goleiro paraguaio tem edema ósseo no joelho direito e faz fisioterapia. Gatito se reapresentou ao Botafogo após ir para a seleção paraguaia, nos jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Diego Cavalieri continua como titular do Fogão.

Gatito não atua pelo Botafogo desde o dia 23 de setembro, no empate sem gols com o Vasco, em São Januário, pela Copa do Brasil, resultado que classificou o Fogão para as oitavas de final do torneio. Desde então, ele sofre com problema físico e se ausentou para defender o Paraguai nas Eliminatórias.

Já o atacante Kalou está com desconforto muscular na coxa direita. O marfinense vai tratar o local e desfalca o Botafogo contra o Goiás. Rhuan deve continuar no ataque alvinegro.

Botafogo terá dois reforços

O Botafogo não poderá contar com Gatito e Kalou, mas ganhou dois reforços. Marcelo Benevenuto e Rafael Forster voltam ao time, após cumprirem suspensão na última rodada – derrota para o Grêmio, fora de casa.

A provável escalação do Botafogo é a seguinte: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luís; Rafael Forster, Caio Alexandre e Honda; Rhuan, Matheus Babi e Pedro Raul.

Com 18 pontos em 16 jogos, o Botafogo ocupa a 15ª colocação do Brasileiro, com apenas dois pontos a mais em relação à zona do rebaixamento. O objetivo alvinegro é se distanciar do Z-4.