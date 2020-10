Botafogo sonda Gustavo Scarpa, mas Palmeiras não tem interesse

O Botafogo sonha alto em uma possível contratação para o meio-campo. O clube de General Severiano sondou Gustavo Scarpa, do Palmeiras, aparecendo interessado em contratar o jogador por empréstimo. A equipe paulista, contudo, sequer abriu negociações. A possibilidade de a transferência ter um final positivo ao Alvinegro é remota.

O Palmeiras não deseja emprestar Gustavo Scarpa. Para o Verdão, o camisa 14 só sai se uma proposta em definitivo chegar – algo que o Botafogo, pelas dificuldades financeiras, não consegue apresentar. Caso uma transferência não apareça, o treinador Vanderlei Luxemburgo e a comissão técnica têm o desejo de recuperar o futebol do meio-campista.

– A questão é que o Palmeiras não está querendo, não sou eu, não. É bom você até espalhar isso o máximo possível porque até o momento o Palmeiras está jogando duro com a gente, não estão querendo. A gente tem que fazer um certo jogo com eles para ver se eles voltam atrás. Estou recuando para poder avançar depois. Eu acho que o Scarpa arruma o time do Botafogo – afirmou Ricardo Rotenberg, dirigente do Botafogo, em um áudio vazado.

O Botafogo sondou o Palmeiras, que sequer abriu conversas mais avançadas com o Alvinegro. Gustavo Scarpa é um desejo do Comitê Executivo de Futebol do Glorioso, mas o Verdão faz jogo duro e os dirigentes já começam a buscar um plano B para a posição de meio-campista.

– O Palmeiras entende que para liberar um atleta desse nível a condição tem que ser extremamente positiva (…). O Botafogo fez uma consulta, mas nada além disso. Muito complicado dar continuidade a essa condição de empréstimo dele agora para o Botafogo – analisou Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, em entrevista ao “Redação SporTV”.