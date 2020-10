Botafogo-SP vence Paraná em casa e sobe na tabela da Série B

Na noite desta sexta-feira, o Botafogo-SP recebeu o Paraná no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E os donos da casa saíram com a importante vitória pelo placar de 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Rafinha.

Com o triunfo, o Pantera chega aos 14 pontos e salta para a 12ª colocação. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente a Chapecoense, fora de casa, na terça-feira, às 17h (de Brasília). Enquanto isso, o Tricolor da Vila, segundo colocado, segue com 22 pontos, três a menos que o líder Cuiabá. Agora, o time encara o Náutico, em casa, também na terça, às 19h15.

O Botafogo-SP abriu o placar logo no primeiro minuto de partida. Após cobrança de escanteio de Gilson pelo lado esquerdo, o volante Naldo fez o desvio e a bola sobrou para Rafinha que, livre, completou de cabeça para o fundo das redes e colocou o Fogão na frente.

Aos 31 minutos, o Pantera ainda teve a chance de ampliar a vantagem. O árbitro marcou toque no braço de Jhony Douglas dentro da área e assinalou a penalidade máxima para os mandantes. Na cobrança, porém, o goleiro Alisson defendeu com o pé o chute rasteiro de Matheus dos Anjos.

No segundo tempo, o jogo foi interrompido aos 22 minutos por causa de queda de energia no estádio. A bola voltou a rolar após 20 minutos de paralisação e, apesar da pressão da equipe da Vila Capanema pelo empate, o 1 a 0 persistiu no marcador até o fim. O time de Ribeirão Preto ainda teve o lateral Valdemir expulso na reta final.