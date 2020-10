Botafogo tem dificuldade em concretizar negociações

O Botafogo perdeu Luiz Fernando e Luís Henrique. Com isso, viu seu poderio ofensivo diminuir muito na temporada. Os alvinegros foram ao mercado e trouxeram Kelvin e Éber Bessa, mas ainda buscam mais um atacante que atue pelo lado para fechar o elenco. O principal alvo é Ronald, do Botafogo-SP, mas a negociação que estava quase certa parece que não vai ocorrer.

O clube paulista dificultou a negociação e pediu uma quantia em dinheiro para liberar Ronald. Com graves problemas financeiros, o Glorioso ainda busca um acerto oferecendo jogadores.

“Não faz menor sentido não liberar o jogador. Só prejudica o garoto. Essa novela não anda. Quando terminar o contrato, a janela de inscrição no Brasileiro já vai ter fechado. O empresário achava que ia liberar, mas o Inter firmou o pé. A gente não tem essa postura. Se não usamos, liberamos. Por que atrapalhar a vida dos outros? Mas cada um tem sua razão, não vou ficar julgando”, disse à ESPN.

Com isso, a diretoria do Botafogo segue em busca de um reforço e tem até o dia 7 de novembro, quando termina o prazo de inscrição no Campeonato Brasileiro, para acertar com algum atleta.