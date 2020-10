Botafogo tenta, diante do Sport, ‘decolar’ de vez no Brasileirão

O Botafogo se depara com um momento desafiador em sua caminhada no Campeonato Brasileiro. Confiante após tirar a invencibilidade do Palmeiras no meio de semana, a equipe agora fez as malas e “decolou” em busca de acabar com seu jejum como visitante nesta edição. Diante do Sport, neste domingo, às 18h15, na Ilha do Retiro, será posta à prova a superação alvinegra sob o comando de Bruno Lazaroni.

Para o duelo em Recife, o treinador ainda com uma nova mudança no setor ofensivo. Sem Matheus Babi (que cumpre suspensão automática), o técnico recorre à vivência de Salomon Kalou para abrir os caminhos da linha de frente.

Com o marfinense, a equipe ganha qualidade dos passes e avança com maior ímpeto pelas pontas. Do outro lado, Rhuan segue como opção de velocidade para municiar Pedro Raul, homem de confiança para balançar as redes.

Lazaroni passará por um dilema. No banco de reservas do Leão, está Jair Ventura, com quem ele trabalhou na comissão técnica do Alvinegro. O convívio de longa data com seu hoje oponente promete ser bastante perigoso. Afinal, mesmo com partidas realizadas sem público, o Sport mantém um índice animador: venceu os três jogos como mandante sob o comando de Jair.

Para acabar com esta “escrita” recente, o comandante do Botafogo confia em outro nome. Diego Cavalieri ganhou moral após assegurar a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras defendendo um pênalti no Nilton Santos. O reserva imediato de Gatito Fernández (que está na seleção do Paraguai) vem se firmando como um porto-seguro na meta.

Em uma semana que será marcada também por uma “escala” em Porto Alegre (na qual enfrentará o Grêmio nesta quarta-feira), é bom voltar de viagem com pontos somados.