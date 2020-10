Botafogo vê jogo duro do Palmeiras, mas ainda sonha com o meia

Apesar do diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, não querer emprestar o meia Gustavo Scarpa ao Botafogo, a equipe alvinegra seguirá insistindo para ter o atleta.

Segundo apurou a ESPN com uma fonte do clube carioca, o Alviverde está fazendo “jogo duro”, mas ainda há esperança em General Severiano no Verdão concordar com um empréstimo.

“Acho que o Scarpa arruma o time do Botafogo”, disse a fonte, em contato com a reportagem.

A estratégia alvinegra será recuar neste momento, mas tentar nova investida depois, caso o meia continue sem ser muito utilizado por Vanderlei Luxemburgo no Palestra Itália.

Gustavo Scarpa durante jogo entre Palmeiras e Bolívar, pela Libertadores Cesar Greco/Ag Palmeiras

Scarpa não foi nem sequer relacionado para o recente jogo contra o Bolívar e disputou apenas 12 das 34 partidas do Palmeiras em 2020, somente duas como titular, com um gol.

Os números contrastam com os do ano passado, quando o meia balançou as redes 13 vezes em um total de 47 exibições.

Em 2020, o Alviverde negociou a saída do camisa 14 com Almeria, da Espanha, e Al-Nassr, dos Emirados Árabes, mas as tratativas não avançaram.

O meia voltará a ser relacionado para o jogo contra o Ceará, marcado para as 19h (de Brasília) deste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.