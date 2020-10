Botafogo x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

É clássico! Botafogo e Fluminense entram em campo neste domingo, às 11h, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. As duas equipes chegam em situações diferentes na competição: enquanto o Alvinegro, penúltima, quer o fim do jejum de nove rodadas sem vitórias, o Fluminense sonha com uma vaga no G6.

O Tricolor chega para a partida com desfalques. O clube das Laranjeiras tem dez casos de COVID-19 confirmados no elenco – todos assintomáticos e cumprindo as medidas de quarentena.

A estreia de Bruno Lazaroni – que substitui Paulo Autuori, demitido – no comando do Alvinegro também não será das mais fáceis. O Botafogo tem muitos problemas de lesão e o comandante vai quebrar a cabeça para criar uma estratégia em busca da vitória.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLUMINENSE

Data/Hora: 04/10/2020, às 11h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

BOTAFOGO (Técnico: Bruno Lazaroni)

​Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luís; Rentería, Rafael Forster, Caio Alexandre; Rhuan, Matheus Babi (Pedro Raul), Kalou.

Suspensos: Barrandeguy (Vermelho Direto)

Pendurados: Caio Alexandre, Rafael Forster, Marcelo Beneventuo e Matheus Babi

Fora: Marcinho, Bruno Nazário, Gatito Fernández, Keisuke Honda, Guilherme Santos, Davi Araújo e Lucas Barros (lesionados)

FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)

​Muriel; Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos; Hudson, Dodi, Michel Araújo, Nenê; Fernando Pacheco, Fred.

Suspensos: –

Pendurados: Dodi, Nenê, Michel Araújo, Fred e Nino

Fora: Wellington Silva, Caio Paulista e Frazan (lesionados); Calegari, Luccas Claro, Miguel, Luiz Henrique, André, Luan, Martinelli, Nascimento, Ganso e Marcos Paulo (COVID-19).

Palpites: na redação do LANCE!, 40% dos votantes apostaram em uma vitória do Fluminense. 30% das pessoas afirmaram que o Botafogo conquista os três pontos e 30% arriscaram que a partida termina empatada.