Bragantino alcança maior série de jogos sem perder no Brasileirão

Na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Bragantino ainda não conseguiu deixar as últimas posições desde a chegada de Mauricio Barbieri, porém, começa a dar indícios que pode reagir na competição.

A primeira partida de Barbieri pelo Massa Bruta foi no dia 6 de setembro, quando o time acabou superado pelo Palmeiras. Na sequência o treinador teve um empate com o São Paulo e derrota para o Atlético-MG.

Série Invicta



Bragantino e Barbieri deram sinal de recuperação a partir do jogo contra o Ceará. No Nabizão, o Massa Bruta venceu por 4 a 2 e amenizou a crise. Nos dois jogos depois, diante de Vasco e Corinthians, gigantes do futebol nacional, empates com partidas mais consistentes.

Esta é a primeira trinca invicta do Bragantino desde o seu regresso. Antes disso, apenas nas duas primeiras rodadas, quando empatou com Santos e Botafogo, a equipe ficou jogos em sequência sem perder.

A próxima partida do Massa Bruta no torneio é quinta-feira, quando o rival é o Internacional, no Nabi Abi Chedid.