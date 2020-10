Bragantino e Corinthians fazem jogo sonolento e empatam sem gols

O confronto entre Red Bull Bragantino e Corinthians não agradou a ninguém. Na noite deste sábado, as equipes se enfrentaram pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e empataram em 0 a 0, em uma partida com poucas emoções. O resultado deixa a equipe do interior na zona do rebaixamento, enquanto o Timão segue flertando com o Z4.

Jogando em casa, o Red Bull Bragantino tomou as ações do jogo e foi mais perigoso do que o Corinthians de Dyego Coelho. Apesar da ligeira superioridade da equipe mandante, o Timão soube anular o meio de campo adversário. A partida ficou marcada mais pela entrega dos marcadores do que pela criatividade dos meias e atacantes.

Perigo para Cássio

As duas melhores chances da partida foram do Red Bull Bragantino, e ambas aconteceram no segundo tempo. Na primeira, o volante Ricardo Ryller chutou fora da área e o goleiro Cássio se atrapalhou com a bola, fazendo a defesa em dois tempos. Depois, após erro de passe de Luan no meio de campo, o time da casa armou o contra-ataque e Arthur finalizou tirando tinta da trave.

As tentativas de Coelho

Com o Corinthians inofensivo no ataque, o técnico Dyego Coelho tentou colocar sangue novo em campo para fazer a equipe ser mais ofensiva. Gustavo Mosquito, Mauro Boselli, Cazares, Mantuan e Ramiro entraram no segundo tempo, mas não foram tão melhores do que seus companheiros de ataque. No fim, a equipe seguiu improdutiva.

Próxima rodada

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira. Em casa, na Neo Química Arena, o Timão encara o Santos pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bragantino entra em campo um dia depois, na quinta, para enfrentar o Internacional também pelo Brasileirão. O duelo com o clube gaúcho também será disputado no estádio Nabi Abi Chedid.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 0x0 CORINTHIANS

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e horário: 3 de outubro, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Público: Não houve

Cartões amarelos: Ricardo Ryller (Red Bull Bragantino); Gabriel e Fagner (Corinthians)

Cartões vermelhos: –

Gols: –

BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)

​Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ricardo Ryller (Thony Anderson, aos 36’/2ºT), Raul e Lucas Evangelista; Artur, Alerrando e Bruno Tubarão (Luis Phelipe, aos 36’/2ºT).

CORINTHIANS (Técnico: Dyego Coelho)

Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Gabriel (Ramiro, aos 32’/2ºT), Cantillo e Luan (Cazares, aos 21’/2ºT); Otero (Mantuan, aos 23’/2ºT), Léo Natel (Gustavo Mosquito, aos 32’/2ºT) e Jô (Boselli, aos 21’/2ºT).