Bragantino e Sport duelam no Brasileirão com reabilitação em mente

Em uma das partidas que serão responsáveis por encerrar a 17ª Rodada do Campeonato Brasileiro, o Bragantino joga diante do Sport no domingo (18) tentando transformar os bons desempenhos técnicos em resultados.

No 19º lugar com 13 pontos conquistados, o time do interior paulista teve suas partidas elogiadas nas últimas vezes em que foi comandado por Mauricio Barbieri como, por exemplo, o empate em 1 a 1 diante do Flamengo no Maracanã. Todavia, o “lastro” de resultados ruins deixam o time no Z4 e cada vez mais necessitado dos três pontos para não deixar sua missão de fugir do rebaixamento algo cada vez mais complexo.

A realidade em questão já não é mais parte da rotina do Leão da Ilha desde que Jair Ventura assumiu o comando técnico da equipe, emendando uma sequência de vitórias suficiente para fazer o Rubro-Negro pensar até mesmo em aproximação do G4. Porém, nas últimas três rodadas, o Sport perdeu todos os jogos e decaiu para a 10ª colocação com 20 unidades.

As ausências na delegação do clube da Praça da Bandeira que vem a São Paulo seguem sendo dos laterais Raul Prata e Sander, dos meio-campistas Alê Santos e Betinho além do atacante Maxwell.

Já para o Bragantino, Lucas Evangelista e Alerrandro estão descartados, mas o atacante Artur deve voltar a equipe depois de não atuar contra Atlético-GO e Flamengo.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO x SPORT

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 18/10/2020 – 20h30

​Árbitros: Ricardo Marques Ribeiro

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza

VAR: Igor Junior Benevenuto de Oliveira

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Weverson; Ricardo Ryller, Raul, Bruno Tubarão e Artur; Ytalo e Claudinho. Técnico: Mauricio Barbieri.

SPORT: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Luciano Juba; Marcão Silva, Ricardinho, Lucas Mugni e Thiago Neves; Marquinhos e Hernane. Técnico: Jair Ventura