Brahim Díaz revela que não pensou ao receber oferta para jogar no Milan

O atacante Brahim Díaz afirmou que não pensou duas vezes quando recebeu uma proposta para jogar pelo Milan nesta temporada. Em entrevista à agência de notícias “EFE”, o espanhol, que está emprestado ao Real Madrid, disse que quer conquistar grandes objetivos com a equipe italiana e elogiou Ibrahimovic.

– É verdade que tive outras ofertas, mas o Milan é o Milan. É um clube muito grande e depois da quarentena conseguiu uma sequência de vitórias. No final, não pensei duas vezes e disse sim.

O jogador também comentou sobre a mescla do elenco jovem com a experiência de outros atletas e contou sobre sua relação com o atacante sueco estrela da companhia.

– Temos que continuar trabalhando. O grupo é muito jovem com alguns mais experientes que nos ajudam. Ibrahimovic é ótimo, desde que cheguei me deu bons conselhos. Como jogador, já vemos o que ele é, ele continua fazendo diferença dentro de campo.

Em suas primeiras partidas, Brahim Díaz tenta se destacar e já conseguiu marcar seu primeiro gol com a camisa rossonera diante do Crotone. O camisa 21 entrou em todas as partidas da equipe comandada por Stefano Pioli na temporada.