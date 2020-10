Braithwaite espera nova chance no Barça e trabalha em busca de espaço

Com o encerramento da janela de transferências e sem a contratação de um novo atacante, o Barcelona seguirá na temporada com o que já tinha antes. E neste cenário, quem pode ganhar espaço é o dinamarquês Martin Braithwaite, que recentemente ganhou a camisa 9, vaga após a saída de Suárez.

De acordo com informações do jornal “Marca”, da Espanha, o atacante ex-Leganés tem trabalhado forte para lutar por um espaço e convencer o técnico Ronald Koeman. Neste início de temporada, o holandês tem jogado sem um centroavante de referência, com Messi mais adiantado.

No entanto, com a proximidade da Liga dos Campeões, além da Copa do Rei que o Barcelona também disputará, a tendência é que Koeman rode mais o elenco e dê minutos a atletas que até agora tiveram poucas oportunidades, como é o caso de Braithwaite.

– A minha motivação para melhorar é ganhar troféus e mostrar o que tenho de melhor. Sinto muito orgulho em vestir o 9 com a camisa do Barcelona – disse recentemente o dinamarquês.