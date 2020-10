Brasil de Pelotas começa com tudo e vence Juventude fora de casa

Neste sábado, o Brasil de Pelotas visitou o Juventude pela 15ª rodada da Série B. O time começou a partida com tudo e venceu por 2 a 1, tendo marcado seus gols nos primeiros 15 minutos de jogo.

Com o triunfo, o time xavante assume a 12ª colocação, com 18 pontos e tira a chance do adversário de chegar ao G-4. A derrota faz com que o clube de Caxias do Sul permaneça em sexto lugar, com 23 pontos.

A próxima partida do Brasil será contra o América-MG, em casa, enquanto o Juventude vai à Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro.

O Brasil de Pelotas começou o jogo com tudo, e o nome da partida foi Matheus Oliveira, que marcou o primeiro gol aos sete minutos e depois, aos 14, ampliou cobrando pênalti. Na segunda etapa, o Juventude tentou uma reação, e diminuiu com Wagner, mas não foi o suficiente para impedir a derrota.

Aos 32 do segundo tempo, Breno Lopes foi expulso e o Juventude ficou com uma a menos. Mesmo assim, o Papo dominou as ações, mas parou no goleiro Rafael Martins, que fez uma excelente partida.