Brasil de Pelotas segura a pressão do Juventude e vence clássico

No Alfredo Jaconi, o Brasil de Pelotas foi efetivo e derrotou o Juventude por 2 a 1. Com o placar, o Xavante chegou ao 12º lugar, com 18 pontos. O Jaconero fica com 23 pontos, na 6ª posição.

Na próxima rodada, o Juventude visita o Cruzeiro, no Mineirão. O Brasil de Pelotas encara o Figueirense, no Bento de Freitas.

O duelo



O Brasil de Pelotas começou a todo vapor. Com apenas 13 minutos, o Xavante já vencia por 2 a 0. Os dois gols saíram através de Matheus Oliveira. No primeiro, ele fuzilou na grande área. No segundo converteu o pênalti.

No prejuízo, o Juventude tentou sair para o jogo, mas a equipe dirigida por Pintado não reagia. Diante da forte marcação do Brasil, a única chance foi pelo alto e Wagner cabeceou para fora.

Na etapa final foi a vez do Jaconero mostrar a sua força. O relógio não tinha nem dado a primeira volta completa quando Wagner descontou de cabeça.

Exposto na defesa, o Juventude quase levou o terceiro. Jarro puxou o contra-ataque, encontrou Luiz Henrique, que invadiu a grande área e chutou em cima do goleiro.

Melhor em campo, o Juventude enfileirava chances desperdiçadas e demonstrava pouca tranquilidade na hora de concluir os lances.

Nos minutos finais, no auge da pressão, Samuel teve a chance do empate. No cruzamento, ele cabeceou no contrapé e Rafael fez milagre. No rebote, o lateral tentou novamente e o arqueiro pegou para segurar a vitória.