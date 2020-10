Brasil de Pelotas tem maior sequência invicta da Série B e projeta aproximação do G-4

O Brasil de Pelotas está há seis partidas sem perder na Série B do Campeonato Brasileiro. No período, são três vitórias e três empates, acumulando a maior sequência invicta no torneio.

Agora, a equipe gaúcha olha para a parte de cima da tabela. Com 15 pontos, o Xavante ocupa a 11ª posição da tabela, e o próximo passo, segundo a comissão técnica, é se aproximar do G-4.

“As metas estão sendo atingidas passo a passo. O nosso primeiro objetivo era se distanciar do Z-4, pois temos um grupo jovem e ocupar essa zona poderia atrapalhar o nosso rendimento. Temos ‘mini-metas’ a serem alcançadas e o planejamento está sendo seguido de maneira muito rígida. Agora queremos diminuir a distância do G-4 para ficarmos mais estabilizados na tabela e, a partir daí, buscar uma das quatro vagas do acesso”, afirmou o treinador Hemerson Maria.

“Esse crescimento foi planejado. Após o término do Campeonato Gaúcho, detectamos as carências no elenco e começamos a reforçar o time para o início da Série B. Foi necessário um tempo de evolução para que os atletas adquirissem entrosamento e nós alcançássemos os resultados esperados. A partir do momento que a equipe adquiriu esse ritmo de jogo, nós conseguimos uma estabilização no campeonato, ocupando o meio da tabela. Temos ambições maiores e vamos seguir trabalhando firme para alcançar o G-4 e atingir a meta do acesso. É algo que a gente sonha, almeja, e trabalha muito para que aconteça”, avaliou.

Neste sábado, às 16h30, a equipe enfrenta a Chapecoense no estádio Bento Freitas, pela 13ª rodada da Série B. O confronto marca o reencontro de Hemerson Maria com o Verdão do Oeste, equipe que o profissional comandou no início da temporada.