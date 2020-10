Brasil está entre os países que menos estudam idiomas estrangeiros

De acordo com os dados do relatório “Políticas Eficazes, Escolas de Sucesso”, produzido pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o Brasil é um dos países nos quais menos se estuda línguas estrangeiras.

Assim, com apenas 1,8 hora de estudo de idioma estrangeiro por semana, o Brasil fica em 6º lugar entre os que menos estudam. Os outros cinco à frente do Brasil são:

Austrália, com 1,2 hora por semana;

Nova Zelândia, com 1,2 hora por semana;

Brunei, com 1,6 hora por semana;

Reino Unido, com 1,7 hora por semana; e

Malásia, com 1,7 hora por semana.

O relatório da OCDE foi publicado da última terça-feira (29) e foi realizado com base nos dados do Pisa 2018. Além disso, a pesquisa considerou dados de 79 países de diferentes continentes.

De acordo com o relatório, a média dos países nesse tipo de levantamento é de 3,6 horas semanais.

O país que lidera o ranking dos países com mais horas de estudo de língua estrangeira é Luxemburgo, o número de horas por semana é de 6,2. Já na América Latina, o país com maior número de horas dedicadas ao estudo de idiomas não nativos é a Costa Rica, com 5,2 horas por semana.

Você Pode Gostar Também:

No Brasil, segundo a OCDE, os estudantes brasileiros dedicam 25,7 horas aos estudos por semana. A maior parte do tempo é dedicada ao estudo do português e de matemática (3,8 horas por semana).

De acordo com o documento da OCDE, elevar o tempo de estudo de idiomas estrangeiros de uma hora para três horas pode ajudar muito a melhorar a leitura de estudantes desfavorecidos.

Confira o site da OCDE para mais detalhes do levantamento. Clique aqui.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui seu comentário!

Clique aqui para ver mais sobre a área de educação.