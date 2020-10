Brasil estreia nas Eliminatórias com goleada contra a frágil Bolívia em Itaquera

A Seleção Brasileira iniciou na noite desta sexta-feira sua caminhada nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Na Neo Química Arena, o time comandado pelo técnico Tite impôs seu futebol com facilidade para vencer a frágil Bolívia por 5 a 0.

O time canarinho saiu na frente por meio de Marquinhos e Firmino no primeiro tempo e aumentou a vantagem na etapa complementar com Firmino, Carrasco (contra) e Philippe Coutinho. Com alguns de seus principais jogadores poupados para enfrentar a Argentina, a Bolívia não ofereceu grande resistência.

Pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, com força total, a Bolívia volta a campo para enfrentar a Argentina às 17 horas (de Brasília) desta terça-feira, no Hernando Siles. Já o Brasil encara o Peru às 21 horas do mesmo dia, no Estádio Nacional de Lima.

O Jogo – Antes do primeiro minuto de partida, Renan Lodi cruzou da esquerda, Lampe desviou e Everton Cebolinha, com o gol vazio, completou para fora. Pouco depois, Marquinhos recebeu cruzamento de Cebolinha da esquerda e cabeceou com muito perigo.

Após dois sustos logo nos primeiros instantes de partida, o Brasil saiu na frente aos 15 minutos da etapa inicial. Em jogada ensaiada por Tite, Danilo recebeu cobrança curta de escanteio pela direita e cruzou. Marquinhos, livre, cabeceou firme para inaugurar o marcador.

Sem forçar, a Seleção Brasileira aumentou sua vantagem aos 24 minutos do primeiro tempo. Jogando de maneira ofensiva, Renan Lodi tabelou com Neymar pela esquerda e cruzou. Firmino mostrou presença de área e completou para o fundo das redes.

O panorama da partida disputada em Itaquera não mudou no segundo tempo, e o Brasil marcou novamente logo aos 3 minutos. Em jogada construída pelo lado esquerdo do campo, Neymar recebeu de Renan Lodi e cruzou rasteiro. Com um toque sutil, Firmino colocou a bola entre as pernas de Lampe.

Aos 20 minutos do segundo tempo, Philippe Coutinho desceu pela direita e cruzou para cabeçada de Rodrygo, colocado pouco antes no lugar de Everton Cebolinha. A bola desviou em Carrasco e o goleiro Lampe não conseguiu evitar o quarto gol da Seleção Brasileira.

O quinto do time canarinho saiu aos 27 minutos, quando Neymar cruzou da esquerda na medida para Philippe Coutinho completar de cabeça. A Seleção Brasileira, amplamente superior, ainda perdeu algumas chances para aumentar a goleada, apenas assistida pelo goleiro Weverton.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 5 x 0 BOLÍVIA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 09 de outubro de 2020

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Leodan González (URU)

Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Richard Trinidad (URU)

VAR: Esteban Ostoich (URU)

Cartões amarelos: Thiago Silva (BRA); Carrasco, Campos, Zabala e Cespedes (BOL)

Gols:

BRASIL: Marquinhos (15min 1º Tempo), Firmino (24min do 1º Tempo e 3min do 2º Tempo), Carrasco (20min do 2º Tempo), Philippe Coutinho (27min do 2º Tempo

BRASIL: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva (Felipe) e Renan Lodi (Alex Telles); Casemiro, Douglas Luiz e Philippe Coutinho (Everton Ribeiro); Everton Cebolinha (Rodrygo), Neymar e Roberto Firmino (Richarlison)

Técnico: Tite

BOLÍVIA: Lampe; Jesús Sagredo, Carrasco, Valverde e José Sagredo; Bustamante (Franz Gonzales), Wayar (Zabala) e Arabe (Cardozo); Menacho (Campos), Saldias (Cespedes) e Bruno Miranda

Técnico: César Farias